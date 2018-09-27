Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии

Хотя неделя моды в Милане, на которую прилетели Джастин Бибер и Хейли Болдуин, уже закончилась, юные влюбленные продолжают отдыхать в Италии — на днях папарацци сфотографировали их во время отдыха на борту яхты на побережье Амальфи.

Очевидцы сообщают, что Джастин и Хейли, ничуть не стесняясь присутствия папарацци, наслаждались отдыхом и активно демонстрировали нежные чувства друг к другу. Вообще певец и его возлюбленная настроены удивительно благодушно — если раньше Джастин неоднократно скандалил с папарацци, то теперь ничуть не возражает против их преследования и даже улыбается фотографам.

Напомним, что по информации западных СМИ Джастин и Хейли тайно расписались. Эту информацию подтвердил и Алек Болдуин на церемонии награждения «Эмми».

«Да, они сбежали и заключили брак! Не знаю, как сейчас обстоят у них дела. Мы постоянно переписываемся с Хейли, но вот самого Джастина я видел только однажды. Хотя я не беспокоюсь, у Хейли прекрасный отец, который знает, как лучше», - прокомментировал ситуацию Алек в интервью изданию Access на красной дорожке церемонии.