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    Жизнь

    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии

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    Джастин Бибер и Хейли Болдуин - Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастин Бибер и Хейли Болдуин

    Влюбленные отдыхали на яхте и не стеснялись папарацци

    Хотя неделя моды в Милане, на которую прилетели Джастин Бибер и Хейли Болдуин, уже закончилась, юные влюбленные продолжают отдыхать в Италии — на днях папарацци сфотографировали их во время отдыха на борту яхты на побережье Амальфи.

    Очевидцы сообщают, что Джастин и Хейли, ничуть не стесняясь присутствия папарацци, наслаждались отдыхом и активно демонстрировали нежные чувства друг к другу. Вообще певец и его возлюбленная настроены удивительно благодушно — если раньше Джастин неоднократно скандалил с папарацци, то теперь ничуть не возражает против их преследования и даже улыбается фотографам.

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    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии
    Джастина Бибера и Хейли Болдуин застукали в Италии

    Напомним, что по информации западных СМИ Джастин и Хейли тайно расписались. Эту информацию подтвердил и Алек Болдуин на церемонии награждения «Эмми».

    «Да, они сбежали и заключили брак! Не знаю, как сейчас обстоят у них дела. Мы постоянно переписываемся с Хейли, но вот самого Джастина я видел только однажды. Хотя я не беспокоюсь, у Хейли прекрасный отец, который знает, как лучше», - прокомментировал ситуацию Алек в интервью изданию Access на красной дорожке церемонии.

    Джерело: popcornnews

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