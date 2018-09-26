Уилл Смит экстремально отметил 50-летие



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Уилл Смит

Голливудский актер прыгнул с вертолета в Гранд-Каньон

Популярный голливудский актер Уилл Смит отметил свое 50-летие, прыгнув в Гранд-Каньон с вертолета. На банджи-джампинг он решился, приняв вызов от ютьюб-канала Yes Theory. Жена актера Джада Пинкетт Смит и трое детей — Уиллоу, Джейден и Трей — поддержали его затею.

Как это было можно посмотреть прямо сейчас.

Стоит отметить, что это не первая экстремальная выходка голливудской звезды. Ранее Уилл Смит станцевал на вершине моста в Будапеште.