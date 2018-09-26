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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли кардинально сменила имидж ради новой роли

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    Анджелина Джоли&nbsp; - Анджелина Джоли кардинально сменила имидж ради новой роли
    Анджелина Джоли 

    Голливудская актриса перекрасилась в блондинку

    В перерывах борьбы с экс-супругом Анжелина Джоли успевает найти время не только на детей, но для работы.

    На днях папарацци поймали актрису на съемочной площадке фильма Come Away в совершенно новом имидже: звезда красовалась с вьющимися светлыми волосами!

    Наряд в силе начала 20 века ей тоже очень к лицу. Белая воздушкая блуза, длинная зеленая юбка с перламутровыми бликами, винтажные серьги и светло-коричневые балетки — Анджелина будто создана для того времени! Правда жаль, что ретро-прическа звезды — это всего лишь парик.

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    Анджелина Джоли кардинально сменила имидж ради новой роли
    Анджелина Джоли кардинально сменила имидж ради новой роли

    Поклонники не могли не обрадоваться тому, что вскоре смогут увидеть Анджелину на большом экране. Звезда также снимается в продолжении фильма «Малефисента». 

    Джерело: graziamagazine.ru

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