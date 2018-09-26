Анджелина Джоли кардинально сменила имидж ради новой роли



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Анджелина Джоли

Голливудская актриса перекрасилась в блондинку

В перерывах борьбы с экс-супругом Анжелина Джоли успевает найти время не только на детей, но для работы.

На днях папарацци поймали актрису на съемочной площадке фильма Come Away в совершенно новом имидже: звезда красовалась с вьющимися светлыми волосами!

Наряд в силе начала 20 века ей тоже очень к лицу. Белая воздушкая блуза, длинная зеленая юбка с перламутровыми бликами, винтажные серьги и светло-коричневые балетки — Анджелина будто создана для того времени! Правда жаль, что ретро-прическа звезды — это всего лишь парик.

Поклонники не могли не обрадоваться тому, что вскоре смогут увидеть Анджелину на большом экране. Звезда также снимается в продолжении фильма «Малефисента».

Джерело: graziamagazine.ru