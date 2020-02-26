Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)



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Наряд обошелся Иванке в $890 instagram.com/ivankatrump/

Многие пользователи сети посчитали, что в этом наряде Иванка выглядит слишком просто

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером, отцом Дональдом и его женой Меланией находится с официальным визитом в Индии, где проведет двое суток. В первый день своего пребывания в стране танцев и карри старшая наследница Трампа приехала в Тадж-Махал в платье марки Proenza Schouler.

Воздушный наряд из вискозы с воланами и завязкой-галстуком обошелся Иванке в $890. Пыльно-голубой оттенок платья контрастировал с алым цветочным принтом, а приталенный фасон выгодно подчеркнул стройную фигуру советника Белого дома. Свой образ дочь президента дополнила лодочками винного оттенка.

Многие пользователи Сети посчитали, что в этом наряде Иванка выглядит слишком просто. «Для официального политического визита стоило выбрать более серьезный наряд», «Слишком легкомысленно», - отметили одни.