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    Шоу-биз

    Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)

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    <p>Наряд обошелся Иванке в $890</p> <div></div> - Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)

    Наряд обошелся Иванке в $890

    instagram.com/ivankatrump/

    Многие пользователи сети посчитали, что в этом наряде Иванка выглядит слишком просто

    Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером, отцом Дональдом и его женой Меланией находится с официальным визитом в Индии, где проведет двое суток. В первый день своего пребывания в стране танцев и карри старшая наследница Трампа приехала в Тадж-Махал в платье марки Proenza Schouler.

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    Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)
    Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)
    Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)
    Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)
    Иванку Трамп раскритиковали за платье с цветочным принтом (фото)
    instagram.com/ivankatrump/

    Воздушный наряд из вискозы с воланами и завязкой-галстуком обошелся Иванке в $890. Пыльно-голубой оттенок платья контрастировал с алым цветочным принтом, а приталенный фасон выгодно подчеркнул стройную фигуру советника Белого дома. Свой образ дочь президента дополнила лодочками винного оттенка.

    Многие пользователи Сети посчитали, что в этом наряде Иванка выглядит слишком просто. «Для официального политического визита стоило выбрать более серьезный наряд», «Слишком легкомысленно», - отметили одни.

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