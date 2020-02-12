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    Шоу-биз

    Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)

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    <p>Голливудская актриса показала поклонникам, как надо двигаться и с кем это особенно интересно</p> <div></div> - Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)

    Голливудская актриса показала поклонникам, как надо двигаться и с кем это особенно интересно

    «Кейт, почему у тебя нет парня?», - восклицают поклонники звезды

    В своем блоге в Инстаграм знаменитая актриса Кейт Бекинсейл разместила видео, на котором она исполняет горячий танец вместе со своим питомцем. На плече звезды сидит ее кот, а подпись под видео гласит: «Выбирайте партнера для танца равных способностей, если это возможно».

    Подписчики бурно отреагировали на зажигательные движения актрисы – звезда вампирских саг соблазнительно двигала бедрами в такт музыке, чем привела в экстаз добрую половину своих фолловеров. А кто-то из фанатов с грустью заметил:

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    Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

    «Кейт, почему у тебя нет парня? Почему только животные? Почему такая интересная женщина и талантливая актриса одна? Друзья и животное не в счет», — спросил фанат.

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    Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)
    Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)
    Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)
    Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)

    Напомним, Кейт Бекинсейл осенью прошлого года оформила развод со своим мужем Леном Уайзманом. В отношениях пара была более десяти лет. А недавно папарацци застали 45-летнюю звезду с 29-летним рэп-исполнителем. Но актриса категорично отвергла все слухи.

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