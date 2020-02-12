Кейт Бекинсейл похвасталась упругими ягодицами в танце с котом (видео)



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Голливудская актриса показала поклонникам, как надо двигаться и с кем это особенно интересно

«Кейт, почему у тебя нет парня?», - восклицают поклонники звезды

В своем блоге в Инстаграм знаменитая актриса Кейт Бекинсейл разместила видео, на котором она исполняет горячий танец вместе со своим питомцем. На плече звезды сидит ее кот, а подпись под видео гласит: «Выбирайте партнера для танца равных способностей, если это возможно».

Подписчики бурно отреагировали на зажигательные движения актрисы – звезда вампирских саг соблазнительно двигала бедрами в такт музыке, чем привела в экстаз добрую половину своих фолловеров. А кто-то из фанатов с грустью заметил:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 10 Фев 2020 в 9:19 PST

«Кейт, почему у тебя нет парня? Почему только животные? Почему такая интересная женщина и талантливая актриса одна? Друзья и животное не в счет», — спросил фанат.

Напомним, Кейт Бекинсейл осенью прошлого года оформила развод со своим мужем Леном Уайзманом. В отношениях пара была более десяти лет. А недавно папарацци застали 45-летнюю звезду с 29-летним рэп-исполнителем. Но актриса категорично отвергла все слухи.