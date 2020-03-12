Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда



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Голливудская актриса Кейт Бекинсейл

Из-за нападок продюсера Кейт Бекинсейл разрыдалась

Вчера суд Нью-Йорка признал 67-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании и приговорил его к 23 годам тюремного заключения. Отреагировать на новости уже успели актрисы Эшли Джадд, Розанна Аркетт, Роуз Макгоуэн и другие жертвы домогательств Вайнштейна, а теперь к ним присоединилась и 46-летняя Кейт Бекинсейл.

Звезда призналась, что испытала огромное облегчение после оглашения приговора, а также вспомнила один из случаев с Харви Вайнштейном, который произошел с ней в начале 2000-х. Тогда продюсер настоял на том, чтобы Кейт Бекинсейл появилась на премьере фильма "Интуиция" (Serendipity), которая прошла всего через несколько недель после крупнейшего теракта 11 сентября 2001 года. В знак уважения к родным и близким погибших Бекинсейл подобрала для выхода на красную дорожку сдержанный брючный костюм белого цвета, после чего Вайнштейн осудил ее за излишне скромный, по его мнению, выбор наряда.

«Эти фотографии были сделаны на премьере фильма «Интуиция» 5 октября 2001 года. Тогда весь актерский состав отказался появляться на мероприятии, потому что всего за несколько недель до этого в Нью-Йорке была совершена крупнейшая террористическая атака в истории человечества. Тогда весь город был охвачен паникой и скорбью, однако Харви Вайнштейн все равно настаивал на появлении актеров на красной дорожке. Мы прилетели в Нью-Йорк и каким-то образом это выдержали.

На следующее утро Харви позвонил мне и позвал к себе в гости. Он предложил мне прийти к нему вместе с дочерью, чтобы она поиграла вместе с его дочерью. Когда я пришла, он сразу же позвал няню, которая увела детей в другую комнату. Как только дверь закрылась, он начал кричать на меня: "Ты тупая п***а! Ты испортила мою премьеру! Если я устраиваю премьеру, ты должна надеть обтягивающее платье, трясти грудью и задницей, а не выглядеть как гребаная лесбиянка!», - написала актриса.

Из-за нападок продюсера Кейт Бекинсейл разрыдалась и попыталась объяснить ему, что было бы неуместно появиться на премьере в откровенном платье в такой сложный для страны момент. На что Харви Вайнштейн ответил, что ему все равно, потому что премьера картины для него гораздо важнее.

«Услышав, что он сядет в тюрьму на 23 года, я от лица всех женщин, которых он насиловал, испытала огромное облегчение. Я надеюсь, это решение будет сдерживающим фактором для всех представителей этой и любой другой отрасли. Я молюсь, что однажды в киноотрасли закончится злоупотребление властью и наконец воцарится равноправие полов», – подвела итог Бекинсейл.