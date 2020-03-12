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    Шоу-биз

    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда

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    Голливудская актриса Кейт Бекинсейл - Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Голливудская актриса Кейт Бекинсейл

    Из-за нападок продюсера Кейт Бекинсейл разрыдалась

    Вчера суд Нью-Йорка признал 67-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальных преступлениях и изнасиловании и приговорил его к 23 годам тюремного заключения. Отреагировать на новости уже успели актрисы Эшли Джадд, Розанна Аркетт, Роуз Макгоуэн и другие жертвы домогательств Вайнштейна, а теперь к ним присоединилась и 46-летняя Кейт Бекинсейл.

    Звезда призналась, что испытала огромное облегчение после оглашения приговора, а также вспомнила один из случаев с Харви Вайнштейном, который произошел с ней в начале 2000-х. Тогда продюсер настоял на том, чтобы Кейт Бекинсейл появилась на премьере фильма "Интуиция" (Serendipity), которая прошла всего через несколько недель после крупнейшего теракта 11 сентября 2001 года. В знак уважения к родным и близким погибших Бекинсейл подобрала для выхода на красную дорожку сдержанный брючный костюм белого цвета, после чего Вайнштейн осудил ее за излишне скромный, по его мнению, выбор наряда.

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    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда
    Кейт Бекинсейл рассказала, как Харви Вайнштейн довел ее до слез из-за скромного наряда

    «Эти фотографии были сделаны на премьере фильма «Интуиция» 5 октября 2001 года. Тогда весь актерский состав отказался появляться на мероприятии, потому что всего за несколько недель до этого в Нью-Йорке была совершена крупнейшая террористическая атака в истории человечества. Тогда весь город был охвачен паникой и скорбью, однако Харви Вайнштейн все равно настаивал на появлении актеров на красной дорожке. Мы прилетели в Нью-Йорк и каким-то образом это выдержали.

    На следующее утро Харви позвонил мне и позвал к себе в гости. Он предложил мне прийти к нему вместе с дочерью, чтобы она поиграла вместе с его дочерью. Когда я пришла, он сразу же позвал няню, которая увела детей в другую комнату. Как только дверь закрылась, он начал кричать на меня: "Ты тупая п***а! Ты испортила мою премьеру! Если я устраиваю премьеру, ты должна надеть обтягивающее платье, трясти грудью и задницей, а не выглядеть как гребаная лесбиянка!», - написала актриса.

    Из-за нападок продюсера Кейт Бекинсейл разрыдалась и попыталась объяснить ему, что было бы неуместно появиться на премьере в откровенном платье в такой сложный для страны момент. На что Харви Вайнштейн ответил, что ему все равно, потому что премьера картины для него гораздо важнее.

    «Услышав, что он сядет в тюрьму на 23 года, я от лица всех женщин, которых он насиловал, испытала огромное облегчение. Я надеюсь, это решение будет сдерживающим фактором для всех представителей этой и любой другой отрасли. Я молюсь, что однажды в киноотрасли закончится злоупотребление властью и наконец воцарится равноправие полов», – подвела итог Бекинсейл.

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