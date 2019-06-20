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    Шоу-биз

    Киану Ривза постоянно приглашают в фильмы Marvel

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    Киану Ривз - Киану Ривза постоянно приглашают в фильмы Marvel
    Киану Ривз

    По словам главы студии нужная роль еще не нашлась

    Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, что там давно пытаются найти способ сделать Киану Ривза частью киновселенной.

    «Мы обсуждаем с ним роли почти в каждом нашем фильме. Я не знаю, когда он присоединится к MCU, если вообще присоединится, но нам очень хочется найти правильный способ ввести его в этот мир», — рассказал Файги.

    Он сравнил Ривза с Джейком Джилленхолом, которого тоже несколько раз звали в кино Marvel, пока не нашёлся «идеальный образ» — Мистерио в сиквеле «Человека-паука».

    По данным инсайдеров, сейчас Ривзу хотят предложить роль в «Вечных» о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле.

    У актёра очень успешный год — он снялся в триквеле «Джона Уика», появился в небольшой роли в романтической комедии «Ты — моё сомнение», озвучил нового персонажа в «Истории игрушек 4», а также засветился в трейлере ожидаемой игры Cyberpunk 2077, которую актёр лично представил на выставке E3. 

    Джерело: Киноафиша

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