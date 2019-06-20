Киану Ривза постоянно приглашают в фильмы Marvel
По словам главы студии нужная роль еще не нашлась
Глава студии Marvel Кевин Файги рассказал, что там давно пытаются найти способ сделать Киану Ривза частью киновселенной.
«Мы обсуждаем с ним роли почти в каждом нашем фильме. Я не знаю, когда он присоединится к MCU, если вообще присоединится, но нам очень хочется найти правильный способ ввести его в этот мир», — рассказал Файги.
Он сравнил Ривза с Джейком Джилленхолом, которого тоже несколько раз звали в кино Marvel, пока не нашёлся «идеальный образ» — Мистерио в сиквеле «Человека-паука».
По данным инсайдеров, сейчас Ривзу хотят предложить роль в «Вечных» о расе суперлюдей, появившейся в качестве ответвления от эволюционного процесса, создавшего разумную жизнь на Земле.
У актёра очень успешный год — он снялся в триквеле «Джона Уика», появился в небольшой роли в романтической комедии «Ты — моё сомнение», озвучил нового персонажа в «Истории игрушек 4», а также засветился в трейлере ожидаемой игры Cyberpunk 2077, которую актёр лично представил на выставке E3.
Джерело: Киноафиша