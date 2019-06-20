Том Фелтон подтвердил, что Гарри Поттер всегда был влюблен в Драко Малфоя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На этой неделе звезды «Гарри Поттера» воссоединились ради открытия нового аттракциона в студии Universal

Кроме присутствия на торжественной церемонии Руперт Гринт и Том Фелтон приняли участие в интервью, во время которого сыграли в игру «Факт или фанфик». Так в ходе шутливой беседы Фелтон подтвердил, что Гарри Поттер всегда был без ума от Драко Малфоя.

Джоан Роулинг, автор серии книг о мальчике, который выжил, никогда не препятствовала фанатскому творчеству. За время существования франшизы поклонники написали множество фанфиков, которые следовали канону, изменяли его или вовсе переносили персонажей в альтернативную вселенную. Руперта Гринта и Тома Фелтона решили проверить на знание первоисточника, поэтому актеры сыграли в игру «Факт или фанфик», по правилам которой нужно было подтвердить либо опровергнуть утверждение на карточке.

«Несмотря на то, что Гарри был с Джинни, он всегда был влюблен в Драко», — зачитал Руперт. Том засмеялся и ответил: «Я думаю, это очевидный факт. Гарри определенно был влюблен в Драко. Он просто не мог этого скрыть». «Я думаю, Малфой произвел впечатление и на Рона», — пошутил Гринт.

Остальные участники игры, среди которых оказались Эванна Линч (Полумна), Уорвик Дэвис (Флитвик) а также Джеймс и Оливер Фелпс (Фред и Джордж Уизли) не сошлись во мнении с актерами. Примечательно, но Фелтон оказался не на стороне поклонников, мечтавших увидеть пару Драко Малфоя и Гермионы Грейнджер. А на вопрос, читал ли он фанфики о Малфое и Поттере, актер ответил: «Я лишь видел несколько артов, надо признать, довольно тревожных».

Джерело: popcornnews