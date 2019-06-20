День рождения Николь Кидман: яркие фотосессии белокурой актрисы

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Николь Кидман родилась в Гонолулу, столице штата Гавайи, 20 июня 1967 года

Дебютом Николь Кидман на экране стало участие в съемках клипа австралийской певицы Патриции Уилсон «Bop Girl». Следующими работами Николь становятся съемки в фильме «Бандиты на велосипедах» и романтической комедии «Оседлавший ветер». В 1988 году Кидман номинируют на «Лучшую женскую роль второго плана» по версии австралийского института кинематографии за участие в экранизации пьесы Девида Вильямсона «Изумрудный Город».

В 1990 году Кидман номинирована на премию «Золотой глобус» за женскую роль второго плана в фильме «Билли Батгейт». Вскоре она снимается в роли доктора Чейз Меридан в картине «Бэтмен навсегда», а также играет в черной комедии «За что стоит умереть».

Знаковым для Николь Кидман и ее супруга Тома Круза стало участие в последнем фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Участие в мистическом триллере «Другие» режиссера Алехандро Аменабара стало следующим шагом в развитии карьеры Николь Кидман.

В 2011 году Кидман снимается в паре с Николасом Кейджем в психологической картине «Что скрывает ложь». Через год с Кидман выходит фильм «Прежде чем я усну». Продюсером истории о женщине, которая каждый день просыпалась, не помня себя и окружающих, выступил сам Ридли Скотт, а экранным партнером – Колин Ферт.

Кидман продолжает неустанно трудиться. В 2018 году в прокат вышла супергеройская кинокартина «Аквамен». В главной роли Аквамена предстал звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа, а Николь сыграла его мать. Вскоре фильмография артистки пополнится кинолентами «Исчезнувший мальчик» и «Разрушитель».