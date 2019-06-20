Рассел Кроу купил череп динозавра у Леонардо Ди Каприо за $35 тысяч



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Рассел Кроу

Об обстоятельствах своей покупки актер рассказал в интервью

В прошлом году Рассел Кроу провел аукцион под названием «Искусство развода», чтобы оформить раздел имущества с бывшей супругой Даниель Спенсер. Актер выставил на торги множество лотов – в основном реквизиты из его фильмов, – которые принесли ему около $3 миллионов.

Тогда многих заинтересовал череп динозавра, который Кроу купил у Леонардо ДиКаприо за $35 000. Лот, кстати, ушел с молотка за $60 886.

Об обстоятельствах своей покупки актер рассказал в интервью радиостанции SiriusXM.

Кроу не помнит, когда это было – в 2008 или 2009 году, также он не смог сказать, что это был за динозавр. «Я купил для своих детей. Мол, вот вам для детской. Ну, я немного поднабрался и расслабился, в транзакции участвовала водка, и все это происходило в доме Леонардо», – рассказал Кроу.

По словам Кроу, разговор о динозавре начал ДиКаприо. «Он сказал: «У меня есть череп динозавра, но скоро на рынке появится еще один, и я очень хочу его купить. Так что я пытаюсь продать этот». На что я предложил: «Давай куплю. Сколько ты за него хочешь?» Он повел себя абсолютно нормально и сказал: «Просто заплати мне столько же, сколько я за него отдал». Кажется, он купил его за 30−35 тысяч долларов», – объяснил Кроу.





Джерело: Esquire