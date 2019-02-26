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    Шоу-биз

    Ким Кэттролл сыграет в новом сериале

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    Ким Кэттролл - Ким Кэттролл сыграет в новом сериале
    Ким Кэттролл
    womanadvice.ru

    Новый сериал получил название Filthy Rich

    Несмотря на то, что Ким Кэттролл наотрез отказалась участвовать в съемках третьей части фильма «Секс в большом городе», она продолжает работать над другими, более интересными ей проектами.

    Так, издание TVLine сообщило о том, что Ким сыграет одну из главных ролей в новом сериале Filthy Rich («Несметно богатые»). По сюжету, отец богатого семейства Монро погибает в авиакатастрофе, после чего выясняется, что у него есть внебрачные дети, которые также претендуют на наследство.

    В центре сюжета – две сильные уверенные в себе женщины, которые пытаются защитить каждая свою семью. Одну из них как раз и сыграет Ким Кэттролл. Актриса также выступит продюсером этой драматичной комедии, основанной на новозеландском сериале, вышедшем в 2016 году.  В данный момент не оглашается даже предположительная дата премьеры пилотного эпизода, но нам кажется, что новую работу Ким точно не стоит пропускать.

    Джерело: Harper Bazaar

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