Белла Хадид очаровала сеть новыми снимками



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Белла Хадид instagram.com/bellahadid

22-летняя Белла Хадид поделилась новыми снимками. Знаменитость предстала перед фотографом в спортивных образах

Модель стала героиней очередной съемки. В этот раз она позировала для журнала Interview. В качестве локации креативная команда выбрала оборудованный балетными станками зал. В нем было большое окно в пол, которое обеспечило качественное освещение. Хадид в разных образах и позах работала на камеру на фоне небоскребов города.

Так, на одном из кадров Белла стоит у станка в кроп-топе и спортивных штанах. Она практически не накрашена, а на голове у нее небрежный пучок. Создается впечатление, что всего несколько минут назад она закончила тренировку. Наряд подчеркнул плоский живот и тонкую талию звезды.

На другом фото Хадид позирует у зеркала в розовом total look. Образ дополнен гетрами и повязкой на голове. Видно, что на веки модели нанесены кремовые тени с эффектом влажности.

Больше всего внимания привлекло самое откровенное фото модели. На снимке манекенщица позирует в балетной пачке и прозрачном купальнике. За тонкой тканью просвечиваются соски Беллы.

Джерело: graziamagazine.ru