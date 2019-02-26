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    Шоу-биз

    Александр Педан научился рычать и скулить

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    Александр Педан - Александр Педан научился рычать и скулить
    Александр Педан

    Известный телеведущий стал голосом главного персонажа мультфильма «Королевский корги»

    7 марта в Украине состоится премьера мультфильма о четвероногом любимце британской королевской семьи – пес по имени Рекс. Украинским языком этого персонажа озвучивает ведущий Нового канала Александр Педан.

    «Мне как собачнику было приятно озвучивать главную собачку королевы, – говорит он. – Раньше уже был такой опыт, но тогда мне достался эпизодический персонаж. А в мультфильме «Королевский корги» я озвучиваю главного героя. На дубляж мы потратили несколько дней. Это стало для меня интересным челленджем».

    По сюжету, Рекс теряется на улицах Лондона и попадает в ряд веселых приключений.

    «Мне нужно было вжиться в роль – почувствовать все переживания этого песика.  Скажу больше, в мультфильме мне пришлось петь, чего я никогда не делал раньше на людях. А также у меня было даже немного собачьего интима. Поэтому я учился профессионально рычать и скулить», - рассказал ведущий Нового канала

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