У сольного фильма про Чёрную вдову не будет «взрослого» рейтинга
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Слухи развеял президент Marvel Studios Кевин Файги
Президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что сольный фильм про Наташу Романову/Чёрную вдову не будет иметь «взрослый» рейтинг R. Это значит, что персонаж будет придерживаться обычного для картин сутдии рейтинга PG-13, и зрители могут не ждать жестоких боевых сцен, брани и другого неподходящего для детской аудитории контента.
Файги заявил, что возможность делать картину с рейтингом R даже не рассматривалась. Режиссёр и сценарист фильма «Исчезновение Элеанор Ригби» Нед Бенсон займётся переделкой сценария о Чёрной вдове. Первую версию написала Жаклин Шеффер («Отпетые мошенницы»).
Скарлетт Йоханссон вернётся к роли супершпионки, в образе которой она впервые появилась в фильме «Железный человек 2». Режиссёром фильма назначена Кейт Шортланд.
По данным СМИ, фильм станет приквелом к событиям первых «Мстителей», его действие развернется в 2000-х. Картина станет второй для Marvel с женщиной в главной роли после «Капитана Марвел».
Студия пока не готова объявить, какие именно картины последуют за фильмами «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдалеке от дома».
«Нет преград, чтобы делать больше двух фильмов год. Как мы видим из предыдущих опытов, если всё происходит естественно, есть идеи и готовые к работе команды, мы не собираемся никого задерживать. Мы готовы заниматься работой», — заявил Файги.
Русскую супершпионку Наташу Романову придумали редактор Стэн Ли, писатель Дон Рико и художник Дон Хек. Персонаж дебютировал на страницах комиксов в апреле 1964 года.
Джерело: Киноафиша