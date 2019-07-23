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    Шоу-биз

    Клип группы Onuka номинирован на международную кинопремию

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    Клип группы Onuka номинирован на международную кинопремию
    poglyad.tv

    Снятый на Обуховщине клип номинирован на международную кинопремию

    Стало известно, что социальное видео Алана Бадоева для Onuka на песню Strum, снятое в селе Подгорцы Обуховского района, номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival.

    Social World Film Festival - единственный кинематографический конкурс в мире, который целиком посвящен социальному кино во всех его интерпретациях. 

    Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и Onuka состоялась в сентябре прошлого года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации «Украина без мусора» - Ecostrum.

    Она посвящена болезненной проблеме отношения Украинские до бытового мусора. Оператором конкурсного видео выступил Никита Кузьменко, художником-постановщиком - Елена Гаджилова, а стилистом - Соня Солтес.

    Съемки клипа проходили на главной свалке бытовых отходов столицы, которое за десятилетия существования выросло до размеров 27-этажного дома. Несмотря на то, что вскоре свалку закроют, в Украине таких «полигонов смерти» насчитывается более 40 тыс.

    Шестиминутная работа известного клипмейкера снята в жанре поэтического реализма, будет представлена в рамках кинофестиваля в Сорренто на следующей неделе.

    Джерело: poglyad.tv

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