Клип группы Onuka номинирован на международную кинопремию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

poglyad.tv

Снятый на Обуховщине клип номинирован на международную кинопремию

Стало известно, что социальное видео Алана Бадоева для Onuka на песню Strum, снятое в селе Подгорцы Обуховского района, номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival.

Social World Film Festival - единственный кинематографический конкурс в мире, который целиком посвящен социальному кино во всех его интерпретациях.

Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и Onuka состоялась в сентябре прошлого года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации «Украина без мусора» - Ecostrum.

Она посвящена болезненной проблеме отношения Украинские до бытового мусора. Оператором конкурсного видео выступил Никита Кузьменко, художником-постановщиком - Елена Гаджилова, а стилистом - Соня Солтес.

Съемки клипа проходили на главной свалке бытовых отходов столицы, которое за десятилетия существования выросло до размеров 27-этажного дома. Несмотря на то, что вскоре свалку закроют, в Украине таких «полигонов смерти» насчитывается более 40 тыс.

Шестиминутная работа известного клипмейкера снята в жанре поэтического реализма, будет представлена в рамках кинофестиваля в Сорренто на следующей неделе.

Джерело: poglyad.tv