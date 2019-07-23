Клип группы Onuka номинирован на международную кинопремию
Снятый на Обуховщине клип номинирован на международную кинопремию
Стало известно, что социальное видео Алана Бадоева для Onuka на песню Strum, снятое в селе Подгорцы Обуховского района, номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival.
Social World Film Festival - единственный кинематографический конкурс в мире, который целиком посвящен социальному кино во всех его интерпретациях.
Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и Onuka состоялась в сентябре прошлого года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации «Украина без мусора» - Ecostrum.
Она посвящена болезненной проблеме отношения Украинские до бытового мусора. Оператором конкурсного видео выступил Никита Кузьменко, художником-постановщиком - Елена Гаджилова, а стилистом - Соня Солтес.
Съемки клипа проходили на главной свалке бытовых отходов столицы, которое за десятилетия существования выросло до размеров 27-этажного дома. Несмотря на то, что вскоре свалку закроют, в Украине таких «полигонов смерти» насчитывается более 40 тыс.
Шестиминутная работа известного клипмейкера снята в жанре поэтического реализма, будет представлена в рамках кинофестиваля в Сорренто на следующей неделе.
Джерело: poglyad.tv