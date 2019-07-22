Джоли рассказала, кого сыграет в новом фильме Marvel



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Голливудская актриса Анджелина Джоли подтвердила свое участие в съемках нового фильма Marvel

44-летняя американская кинозвезда появилась на фестивале Comic Con в Сан-Диего, где объявила о том, что станет частью кинематографической вселенной Marvel.

В частности, Джоли появилась на пресс-конференции марвеловской картины «Вечные» вместе с коллегами по съемкам — актерами Брайаном Тайри Генри, Ричардом Мэдденом и Сальмой Хайек, которая также подтвердила свое участие в фильме.

Associated Press

«Я так рада быть здесь! Мне придется работать в 10 раз усерднее! Это именно то, что нужно сделать для того, чтобы стать частью Вселенной Marvel, частью вечности и частью этой большой семьи. Мы все читали сценарий и мы знаем, в чем заключается наша задача. Нам всем придется работать очень, очень усердно. Я уже начала тренировки. И я в восхищении. Спасибо!», — заявила она.

После пресс-конференции американское издание Entertainment Weekly опубликовало серию портретов с Джоли и другими актерами, задействованными в съемках фильма «Вечные».

Entertainment Weekly

В ленте Джоли исполнит роль Тены. Режиссером фильма «Вечные» выступит Хлоя Чжао, которая ранее работала над лентами Наездник и Дочери.

Associated Press

В центре сюжета новой марвеловской картины окажется раса суперлюдей, которая будет защищать Землю от разрушителей, а ее действие будет происходить миллионы лет назад.

Премьера фильма запланирована на 6 ноября 2020 года.

Джерело: style.nv.ua