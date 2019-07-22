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    Закрытие Одесского кинофестиваля: лучшие наряды с красной дорожки

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    Закрытие Одесского кинофестиваля: лучшие наряды с красной дорожки
    dumskaya.net

    В Одессе завершил свою работу 10-й Одесский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие традиционно прошло в Театре оперы и балета, на красной дорожке перед которым можно было увидеть многих знаменитостей

    Десятый Одесский международный фестиваль официально закрыт. Бесспорно, звездой вечера стала несравненная Катрин Денев.

    Она вышла на дорожку в брючном костюме, украшенном перьями. Кроме того, по алому бархату к Оперному прошлись Михаил Жванецкий, знаменитая теннисистка Элина Свитолина с бойфрендом, съемочная группа фильма «U311 Черкассы» и командир«Черкасс» капитан второго ранга Юрий Федаш. 

    Обратили на себя внимание члены жюри национальной конкурсной программы фестиваля, держащие в руках таблички с надписью #FreeSentsov.

    Саму церемонию закрытия в зале одесской Оперы открыла Onuka с композицией «Голос».

    На официальной церемонии закрытия ОМКФ 2019 ведущие Янина Соколова и Олег Панюта вручили награды фестиваля — статуэтки Золотой Дюк — победителям в четырех конкурсных программах. Главную награду — Гран-при Одесского кинофестиваля — в этот раз разделили две картины: «Додому» Наримана Алиева и «А потом мы танцевали» Левана Акина.

    После вручения «Золотых Дюков» Михаилу Жванецкому и Катрин Денев президент ОМКФ Виктория Тигипко сообщила, что за все десять лет фестиваль посетило около миллиона зрителей. Она поблагодарила команду ОМКФ, которые из года в год обеспечивают работу кинофорума.

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    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ
    Пресс-служба ОМКФ

    Также, к радости всех киноманов, на закрытии 10-го ОМКФ были объявлены даты следующего, 11-го Одесского кинофестиваля — он пройдет 10 — 18 июля 2020 года.


    Джерело: style.nv.ua

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