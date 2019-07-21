Фотограф из Торонто создал серию снимков, в которых показывает свое отношение к нездоровой пище



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Пончики в глазури - один из самых любимых десертов фотографа из Торонто. Однако их употребление привело к плачевным результатам

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский обычно снимает моделей в различных проектах. Однако, обладая лишним весом, однажды канадец задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

В фото отражено его отношение к нездоровой пище. Он признается, что злоупотреблял вредными продуктами, таким как пицца, паста, попкорн, газированные напитки, мороженое, гамбургеры и соленая картошка фри и, к сожалению, только недавно начал понимать, насколько они вредны для его здоровья и фигуры.

Молодой человек также отмечает, что после интересного проекта у него кардинально изменился рацион питания, он потерял около 30 кг и стал чувствовать себя гораздо лучше.

Он надеется, что его подборка поможет другим людям, употребляющим большое количество вредной еды, перейти на более здоровое питание.

«Дискомфорт — это мое тело, мое самочувствие и мое психическое здоровье через призму нездоровой пищи, которой я злоупотребляю. Пицца, паста, картофель, попкорн, газировка, пироги, углеводы, сахар, мороженое, гамбургеры и соленая картошка фри! С начала этого проекта у меня сложились гораздо более счастливые и здоровые отношения с едой. Я потерял около 60 фунтов в последние несколько лет благодаря изменению диеты и оставил в прошлом множество вредной еды, которая присутствует на некоторых из моих автопортретов»— объяснил свою идею автор.

Джерело: boredpanda.com