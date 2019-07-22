В Украине впервые состоялся однополый брак: трогательные фото с церемонии



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kiev.informator.ua

В Киеве на Кураж Базаре состоялось самое милое и красивое событие. Впервые в Украине состоялся однополый брак

Две прекрасные девушки Ночек и Алена сыграли свадьбу прямо на барахолке. Они обменялись кольцами и произнесли клятвы.

Все было по-настоящему, очень трогательно и искренне. Невест приветствовали десятки счастливых гостей. Звучала чудесная музыка, первыми перед всеми присутствующими появились маленькие детки, они рассыпали тысячи сердечек вокруг. За ними появились и главные героини праздника.

Сначала Алена в сопровождении брата, а потом и Ночек в сопровождении сестры. Шли они по красной дорожке, как настоящие королевы.

Пару встречали аплодисментами и словами поддержки. Они немного смущались, но близкие люди поддержали девушек.

Девчонки произнесли свои клятвы друг другу и в который раз признались в любви. И даже самые черствые люди не могли сдержать эмоции, плакали, хлопали и восхищались. Влюбленные обменялись кольцами. И, как положено, самая важная часть завершилась крепким поцелуем.

Так как на этой свадьбе было две невесты, обе сначала кинули букеты. Потом же возлюбленные сняли друг у друга с ножек подвязки и также кинули их в толпу, только ловили уже свободные парни.

Джерело: kiev.informator.ua