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    Мисс Вселенная 2012 подчеркнула длинные ноги черным бикини с высокой посадкой

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    Мисс Вселенная 2012 подчеркнула длинные ноги черным бикини с высокой посадкой
    showdream.org

    27-летняя Оливия Калпо продемонстрировала новый эффектный пляжный образ

    Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная 2012» выбрала лаконичный черный купальник.

    Модель поделилась снимком, на котором она позировала в черном бикини. Высокая посадка трусиков визуально удлинила ноги знаменитости, а прозрачные вставки добавили ее образу сексуальности.

    5d34075f62376599253674_01

    instagram.com/oliviaculpo

    Образ Оливия дополнила небрежно накинутой на плечи белой рубашкой и туфлями с высокой шнуровкой. Знаменитость собрала волосы в хвост и сделала насыщенный макияж с акцентом на губы.

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    instagram.com/oliviaculpo

    Оливия выступает в качестве модели известных брендов одежды (Dior, YSL, Calzedonia, Revolve и т.д.) и косметики, которые неизменно рекламирует на своей странице в социальной сети Instagram.

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    instagram.com/oliviaculpo

    Помимо фэшн-индустрии, она пробует свои силы и на съемочных площадках фильмов и сериалов, и в руководстве семейным рестораном Back 40. В качестве актрисы предстала в комедии The Swing of Things и драме Tired Lungs.

    Многомиллионная армия поклонников следит за рабочими буднями красавицы в Instagram, где она охотно делится чувственными снимками в купальниках и умопомрачительных платьях, не стесняясь появиться перед фанатами и без макияжа.

    Джерело: maximum.fm

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