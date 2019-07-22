Мисс Вселенная 2012 подчеркнула длинные ноги черным бикини с высокой посадкой



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27-летняя Оливия Калпо продемонстрировала новый эффектный пляжный образ

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная 2012» выбрала лаконичный черный купальник.

Модель поделилась снимком, на котором она позировала в черном бикини. Высокая посадка трусиков визуально удлинила ноги знаменитости, а прозрачные вставки добавили ее образу сексуальности.

instagram.com/oliviaculpo

Образ Оливия дополнила небрежно накинутой на плечи белой рубашкой и туфлями с высокой шнуровкой. Знаменитость собрала волосы в хвост и сделала насыщенный макияж с акцентом на губы.

instagram.com/oliviaculpo

Оливия выступает в качестве модели известных брендов одежды (Dior, YSL, Calzedonia, Revolve и т.д.) и косметики, которые неизменно рекламирует на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/oliviaculpo

Помимо фэшн-индустрии, она пробует свои силы и на съемочных площадках фильмов и сериалов, и в руководстве семейным рестораном Back 40. В качестве актрисы предстала в комедии The Swing of Things и драме Tired Lungs.

Многомиллионная армия поклонников следит за рабочими буднями красавицы в Instagram, где она охотно делится чувственными снимками в купальниках и умопомрачительных платьях, не стесняясь появиться перед фанатами и без макияжа.

Джерело: maximum.fm