  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Клопотенко поделился редким семейным фото с родителями

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Клопотенко родился в 1986 году в Киеве - Клопотенко поделился редким семейным фото с родителями
    Клопотенко родился в 1986 году в Киеве
    Фото из открытых источников

    Клопотенко редко публикует в своем микроблоге снимки с родителями

    Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 21 декабря опубликовал в Instagram совместное фото с родителями и рассказал о новогодних кулинарных традициях в их семье.

    «Особых новогодних традиций нет. Как вы можете догадаться, стратегическими действиями я вытеснил маму из кухни. Когда у нас семейные встречи, готовлю я. И есть только один день в году, когда это делает мама – Рождество», – написал 35-летний Клопотенко.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

    По словам Клопотенко, у матери есть одно фирменное мамино блюдо, вкус которого он не может воспроизвести даже строго соблюдая рецептуру.

    «Мамины крученики с черносливом – я их готовил только один раз, и то вместе с мамой. Это было в последнем видео на моем YouTube-канале. Там еще папа рассказал, что наша семья началась с еды», – отметил кулинарный эксперт.

    Читайте также:

    Теги: Рождество семья
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Клопотенко поделился редким семейным фото с родителями