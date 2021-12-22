Клопотенко поделился редким семейным фото с родителями

Клопотенко редко публикует в своем микроблоге снимки с родителями

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 21 декабря опубликовал в Instagram совместное фото с родителями и рассказал о новогодних кулинарных традициях в их семье.

«Особых новогодних традиций нет. Как вы можете догадаться, стратегическими действиями я вытеснил маму из кухни. Когда у нас семейные встречи, готовлю я. И есть только один день в году, когда это делает мама – Рождество», – написал 35-летний Клопотенко.

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По словам Клопотенко, у матери есть одно фирменное мамино блюдо, вкус которого он не может воспроизвести даже строго соблюдая рецептуру.

«Мамины крученики с черносливом – я их готовил только один раз, и то вместе с мамой. Это было в последнем видео на моем YouTube-канале. Там еще папа рассказал, что наша семья началась с еды», – отметил кулинарный эксперт.