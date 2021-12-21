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    Светлана Билоножко разыскивает брата-моряка

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    Светлана и Виталий&nbsp; - Светлана Билоножко разыскивает брата-моряка
    Светлана и Виталий 
    фото из открытых источников

    Телеведущая говорит, что ее мама ждала сына всю жизнь

    Уже три десятилетия народная артистка Украины Светлана Билоножко не может найти близкого родственника. Телеведущая обратилась в программу «Жди меня. Украина» на канале «Интер».

    «У меня два брата – Святослав и Валерий, оба моряки, – рассказала в программе артистка. – Валерий служил во Владивостоке. Последний раз брат приезжал к нам в Киев в 1994 году. Утверждал, что хочет вернуться в Украину. Тут у него трое детей и жена. Валера планировал сходить еще в один рейс и потом вернуться домой. Но… он не вернулся. До сих пор мы не знаем, что произошло».

    Семья забила тревогу: обращались в официальные органы, звонили коллегам Валерия во Владивосток. Те рассказали, что видели его на судне. Валера собирался по приезду дать телеграмму.

    «С тех пор прошло 27 лет, не было ни телеграммы, ни письма, – продолжает Светлана. – Никто не знает, когда он пропал – во время рейса или уже после того, как сошел на берег. Случайно нашлась женщина из Запорожья, сын которой служил вместе с Валерой. Он рассказал, что после банкротства компании, в которой они работали, все моряки разошлись по другим предприятиям. Валера мог попасть на любом судне».

    Удалось выяснить лишь то, что среди мертвых Валерий не числился. «Помню, мама сидит на лавочке возле дома и вздрагивает, – вспоминает Светлана. – Спрашиваю: «Что случилось?» А мама говорит: «Мне кажется, что Валера идет». Она всю жизнь его ждала. Верила, что он обязательно вернется».

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    Теги: трагедія Украина шоу-бизнес семья телеведущая
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    Светлана Билоножко разыскивает брата-моряка