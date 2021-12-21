Елизавета II из-за «Омикрона» нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества
Королева Великобритании Елизавета II обычно ехала на Рождество в Сандрингемский дворец
Британская королева Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингеме вместе со своей семьей
В Букингеме подтвердили информацию, что Елизавета II лично приняла такое решение после тщательного рассмотрения. Все обусловлено быстрым распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».
Королева останется в Виндзорском дворце, а к ней приедут родственники. Гости должны будут соблюдать все правила безопасности.
Отметим, что ранее королева отменила традиционный праздничный обед в Виндзоре, 21 декабря, для широкого круга семьи, где должны были прийти 50 членов королевской семьи. Причиной стало распространение Covid-19.
Ранее, Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его жене Кейт Миддлтон и призвала их прекратить летать на вертолетах.
Напомним, Принц Гарри рассказал телевизионщикам о необычном подарке, который королева Елизавета II сделала его сыну на прошлое Рождество. Оказалось, на этот презент подтолкнула британскую королеву мама мальчика.
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