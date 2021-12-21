Елизавета II из-за «Омикрона» нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества

Королева Великобритании Елизавета II обычно ехала на Рождество в Сандрингемский дворец

Британская королева Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингеме вместе со своей семьей

В Букингеме подтвердили информацию, что Елизавета II лично приняла такое решение после тщательного рассмотрения. Все обусловлено быстрым распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

Королева останется в Виндзорском дворце, а к ней приедут родственники. Гости должны будут соблюдать все правила безопасности.

Отметим, что ранее королева отменила традиционный праздничный обед в Виндзоре, 21 декабря, для широкого круга семьи, где должны были прийти 50 членов королевской семьи. Причиной стало распространение Covid-19.

Ранее, Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его жене Кейт Миддлтон и призвала их прекратить летать на вертолетах.

Напомним, Принц Гарри рассказал телевизионщикам о необычном подарке, который королева Елизавета II сделала его сыну на прошлое Рождество. Оказалось, на этот презент подтолкнула британскую королеву мама мальчика.