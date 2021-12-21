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    Елизавета II из-за «Омикрона» нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества

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    Королева Великобритании Елизавета II обычно ехала на Рождество в Сандрингемский дворец - Елизавета II из-за «Омикрона» нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества

    Королева Великобритании Елизавета II обычно ехала на Рождество в Сандрингемский дворец

    Фото: people

    Британская королева Елизавета II не будет праздновать Рождество в Сандрингеме вместе со своей семьей

    В Букингеме подтвердили информацию, что Елизавета II лично приняла такое решение после тщательного рассмотрения. Все обусловлено быстрым распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

    Королева останется в Виндзорском дворце, а к ней приедут родственники. Гости должны будут соблюдать все правила безопасности.

    Отметим, что ранее королева отменила традиционный праздничный обед в Виндзоре, 21 декабря, для широкого круга семьи, где должны были прийти 50 членов королевской семьи. Причиной стало распространение Covid-19.

    Ранее, Елизавета II обратилась с просьбой к принцу Уильяму, его жене Кейт Миддлтон и призвала их прекратить летать на вертолетах.

    Напомним, Принц Гарри рассказал телевизионщикам о необычном подарке, который королева Елизавета II сделала его сыну на прошлое Рождество. Оказалось, на этот презент подтолкнула британскую королеву мама мальчика.

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    Теги: Рождество Королева Елизавета II
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    Елизавета II из-за «Омикрона» нарушит многолетнюю традицию празднования Рождества