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    Шоу-биз

    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии

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    <p>Катрин Денев получила широкую известность после выхода фильма &laquo;Шербурские зонтики&raquo; в 1964 году</p> <div></div> - Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии

    Катрин Денев получила широкую известность после выхода фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году

    Французская кинозвезда продолжает сниматься по сей день

    Издание Le Parisien сообщает, что этой ночью была госпитализирована звезда французского и мирового кинематографа Катрин Денев. 76-летняя актриса находилась в тяжелом состоянии, ей потребовалась срочная помощь специалистов. Причины госпитализации не уточняются, но по данным источников Variety, сейчас жизни Денев ничего не угрожает.

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    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии
    Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии

    Катрин Денев получила широкую известность после выхода фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году, а позже стала обладательницей премии «Сезар» и главной награды Венецианского кинофестиваля. Катрин продолжает сниматься по сей день: в 2020 году должны выйти два фильма с ее участием.

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