Легендарная Катрин Денев госпитализирована в тяжелом состоянии



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Катрин Денев получила широкую известность после выхода фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году

Французская кинозвезда продолжает сниматься по сей день

Издание Le Parisien сообщает, что этой ночью была госпитализирована звезда французского и мирового кинематографа Катрин Денев. 76-летняя актриса находилась в тяжелом состоянии, ей потребовалась срочная помощь специалистов. Причины госпитализации не уточняются, но по данным источников Variety, сейчас жизни Денев ничего не угрожает.

Катрин Денев получила широкую известность после выхода фильма «Шербурские зонтики» в 1964 году, а позже стала обладательницей премии «Сезар» и главной награды Венецианского кинофестиваля. Катрин продолжает сниматься по сей день: в 2020 году должны выйти два фильма с ее участием.