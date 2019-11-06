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    Шоу-биз

    Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)

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    <p>Легендарная актриса Лариса Кадочникова выглядит значительно моложе своих лет</p> <div> <p>Фото: Pink</p> </div> - Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)

    Легендарная актриса Лариса Кадочникова выглядит значительно моложе своих лет

    Фото: Pink

    Украинская кинозвезда предстала в чувственной фотосессии

    Знаменитая украинская актриса Лариса Кадочникова в свои 82 года украсила обложку модного глянца Pink. Во время съемки кинозвезда уверенно позировала в кожаных брюках и кружевном боди, на руках – в мотоциклетные перчатки.

    Бывшая жена знаменитого режиссера Юрия Ильенко утверждает, что ей всегда 18, а работа – главный рецепт ее молодости.

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    Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)
    Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)
    Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)
    Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)
    Фото: Pink

    Также секс-символ своего поколения немного порассуждала о современном украинском кинопроме.

    «Украинское кино стали реже смотреть, потому что оно пока не попадает в сердце. Но оно обязательно вернется, появятся молодые талантливые режиссеры, которые раздвинут этот мрак и скажут: «Нет, мы будем делать настоящее, светлое кино», - отметила актриса.

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