Народная артистка Украины в свои 82 украсила обложку глянца (фото)
Легендарная актриса Лариса Кадочникова выглядит значительно моложе своих лет
Фото: Pink
Украинская кинозвезда предстала в чувственной фотосессии
Знаменитая украинская актриса Лариса Кадочникова в свои 82 года украсила обложку модного глянца Pink. Во время съемки кинозвезда уверенно позировала в кожаных брюках и кружевном боди, на руках – в мотоциклетные перчатки.
Бывшая жена знаменитого режиссера Юрия Ильенко утверждает, что ей всегда 18, а работа – главный рецепт ее молодости.
Также секс-символ своего поколения немного порассуждала о современном украинском кинопроме.
«Украинское кино стали реже смотреть, потому что оно пока не попадает в сердце. Но оно обязательно вернется, появятся молодые талантливые режиссеры, которые раздвинут этот мрак и скажут: «Нет, мы будем делать настоящее, светлое кино», - отметила актриса.