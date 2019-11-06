Поматросил и бросил: экс-король Малайзии не признает ребенка от российской модели



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Султан считает женитьбу на российской модели ошибкой и желает, чтобы она «перестала позориться и нашла нового мужа»

Бывший супруг Оксаны Воеводиной не верит, что ребенок, фото которого показала модель, рожден от него

Бывшая «Мисс Москва», российская модель Оксана Воеводина поделилась в своем Инстаграме перипетиями взаимоотношений с бывшим мужем. Стало известно, что экс-король Малайзии Мухаммад V не горит желанием признавать отцовство по отношению к сыну Оксаны – Леону.

Как сообщает газета Daily Mail, бывший монарх не верит, что на фото его сын. Более того, источник сообщил, будто Мухаммад заявил, что мальчик может быть от «любого азиатского мужчины». По словам инсайдера в султанском дворце, Мухаммад V возмущен тем, что Воеводина использовала