Комаров вперше прокоментував розлучення з дружиною

Комаров зауважив, що вони «подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаються мирно та цивілізовано»

Український телеведучий Дмитро Комаров підтвердив розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Комарова в Instagram.

«Взагалі наше розлучення – виключно внутрішня справа нашої родини. Ми дуже не хотіли виносити цю тему на обговорення суспільства. Але, звісно, ми бачимо інформаційний простір. І, на жаль, величезну кількість, м’яко кажучи, сумнівної інформації без жодної перевірки у першоджерелі», – йдеться у дописі.

Комаров зауважив, що вони «подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаються мирно та цивілізовано».

«Так, ми розлучаємось. Ні, ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сімʼї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування, у нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер – вони не сімейні», – наголосив телеведучий.

Водночас дружина Комарова Олександра Кучеренко зауважила, що «особисте залишається особистим».

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Як повідомляє «Главком», за даними opendatabot, ініціатором розлучення виступив Комаров, подавши позов 1 січня 2025 року до Подільського райсуду. Однак справу було передано Шевченківському райсуду Києва, оскільки місце проживання дружини Комарова у Шевченківському районі столиці.

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Нагадаємо, що інформація про розлучення Дмитра Комарова з його дружиною Олександрою Кучеренко ходить уже кілька місяців. Друзі Комарова та Кучеренко уникають розголошення будь-яких подробиць. Однак дехто з них зауважив, що був не менш здивований новиною, ніж їхні прихильники.

Зауважимо, що зіркова пара познайомилась на конкурсі краси «Міс Україна-2016», де Дмитро Комаров був суддею, а Олександра Кучеренко – учасницею та переможницею. Через рік вони взяли участь у «Танцях із зірками», де танцювали разом, але приховували стосунки від публіки.

У 2019 році Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров одружились – зареєстрували шлюб у Києві та повінчались в Ізраїлі. У січні в реєстрі судових рішень з'явився позов телеведучого щодо розірвання шлюбу, що підтвердило чутки про розлучення пари, які ходили раніше.