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У справі про смерть актора Гекмена та його дружини з'явилися нові деталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Джин Гекмен та його дружина Бетсі Аракава останні роки рідко з'являлись на публіці
фото із відкритих джерел

Газова компанія виявила «крихітний» витік газу в будинку актора Джина Гекмена

Розслідування смерті американського актора Джина Гекмена та його дружини Бетсі Аракави, знайдених мертвими в їхньому будинку в Нью-Мексико, просувається. Зокрема стали відомі нові деталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на французький телеканал BFMTV.

Газова компанія Нью-Мексико повідомила, що 4 березня було виявлено невеликий витік газу в плиті актора. У звіті зазначено, що рівень чадного газу становив лише 0,33%, що не могло призвести до смерті.

Під час розслідування було виявлено дефекти у водонагрівачі та димарях, але не було виявлено нічого, що могло б викликати витік газу або отруєння чадним газом. Шериф, який займається розкриттям цієї справи, раніше заявив, що ймовірність отруєння чадним газом, мабуть, виключена.

Кар'єра Джина Гекмена у кіно тривала понад 40 років, на його рахунку понад 90 ролей. Був особливо відомий по роботі у фільмах «Французький зв'язковий»,«Боні і Клайд», «ФБР», «Міст занадто далеко», «Міссісіпі у вогні», «Непрощений», «Дістати коротуна», «Багряний приплив», «У тилу ворога». 2003 року  Джин Гекмен отримав премію «Золотий глобус» за внесок у кінематограф.

Він також зазначив, що на тілах не було виявлено травм і додав, що судмедексперт помітив би будь-які пошкодження. Шериф наголосив, що розслідування триває. Повні результати розтину та токсикологічних тестів очікуються за кілька тижнів.

Раніше ми повідомляли, що причиною смерті американського актора та письменника Юджина (Джина) Гекмена та його дружини Бетсі Аракави могло стати отруєння чадним газом. 

Нагадаємо, 95-річного актора і його 63-річну дружину знайшли мертвими в середу, 26 лютого, в Санта-Фе разом з тілом однієї з їхніх собак. Востаннє Джин Гекман з'являвся на екрані у фільмі « Ласкаво просимо в Музпорт» (2004) і офіційно оголосив про завершення кар'єри в 2008 році.

 

Теги: дружина смерть голлівудський актор актор розслідування отруєння

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