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Андрій Шевченко ніжно привітав маму з днем народження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Андрій Шевченко ніжно привітав маму з днем народження
Андрій Шевченко разом з матір'ю
фото: Facebook/Андрій Шевченко

Легендарний український футболіст показав рідкісну світлину з матір'ю

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко ніжно привітав маму з днем народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шевченка в соцмережах.

У соцмережах 49-річний ексфутболіст показав світлину з матір’ю. На ній усміхнений Шевченко обіймає Любов Миколаївну. Вітальний текст спортсмен написав українською та англійською мовами.

Андрій Шевченко та його матір
Андрій Шевченко та його матір
скріншот

«Люба моя матуся, З днем Народження! Дякую за все, любимо тебе», – зазначено в дописі.

Як відомо, 25 січня минулого року Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ – офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

Нагадаємо, дружина легендарного українського футболіста, глави Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік зворушливо привітала сина Крістіана з 18-річчям, опублікувавши спільні кадри з ним.

У публікації вона подякувала сину за всі щасливі моменти, які вони разом пережили. Мама футболіста збірної України з футболу U-19 написала, що відтоді, як Крістіан народився, у неї «не було жодного нудного дня».

Раніше повідомлялося, що син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство.

До слова, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко став членом Зали слави італійського футболу. Варто зазначити, що Шевченко виступав за італійський Мілан з 1999 по 2006 рік. В 322 матчах у складі клубу він забив 175 голів та віддав 46 результативних передач.

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Теги: свята день народження Андрій Шевченко мама сім'я

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