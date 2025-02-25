Цукерберг зворушливо звернувся до дружини під час святкування її дня народження

«Ти чудовий партнер, мати і друг», – Цукерберг звернувся до Прісцилли Чан

Співзасновник компанії Meta Platforms Марк Цукерберг показав, як відзначає день народження дружини Прісцилли Чан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Цукерберга в Instagram.

«Святкую з найважливішою людиною в моєму житті. Ти чудовий партнер, мати і друг, і я вдячний, що розділив з тобою це життя», – йдеться у підписі до допису.

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Зауважимо, що 24 лютого Прісциллі Чан виповнилося 40 років. Марк Цукерберг привітав дружину на своїй сторінці в Instagram.

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Раніше Марк Цукерберг став власником ексклюзивного Porsche Cayenne, модифікованого під «мінівен» з розсувними дверима. Автомобіль був створений на спеціальне замовлення для його дружини Прісцили Чан.

Однак це вже не перший оригінальний подарунок від бізнесмена для своєї коханої. Раніше він замовив статую у вигляді своєї дружини, яку поставив у себе в саду. Фото Прісцилли поряд з її кам'яною копією Марк виклав в Instagram. Статую жінки Марк замовив у відомого американського митця Даніеля Аршама і вона зображує матір трьох дітей, яка стоїть у розвіяному вітром срібному одязі.