Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами

Чоловік, як і його односельці, не зберігає сіно в одному місці, пояснює: щоб під час можливого обстрілу не згорів увесь заготовлений на зиму корм

«Зараз, де ми проживаємо, тут зона бойових дій, але наважився відкрити собі ФОП. Якщо буде якийсь прорив, хлопці нас попередять»

Колишній військовослужбовець Володимир відкрив ФОП у Кам’янській Слободі на Чернігівщині, що за вісім кілометрів від кордону з Росією. Він тримає ферму і самотужки доглядає за коровами, вівцями, поросятами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Через обстріли з села виїхала більша частина населення, каже діловод старостату Сергій Анденко. За його словами, до Кам’янської Слободи не возять хліб і не приїздить «швидка». Володимир ж планує розвивати та розширяти тут свою ферму.

«Коли припиниться російська агресія, хочу поставити своїм коровам електропастух: овечки й корови будуть пастись разом» , – розповідає колишній військовослужбовець.

фото: Суспільне

З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну, воював на сході. Після року служби звільнився у запас, як багатодітний батько. Тепер він – фермер.

«Зараз, де ми проживаємо, тут зона бойових дій і все-таки наважився відкрити собі ФОП. Якщо буде якийсь прорив, хлопці нас попередять. Але ж, якщо буде все нормально триматися, хоча б, як є зараз, то можна буде жити», – каже фермер.

Чоловік розповідає: вирішили собі залишити п’ятеро теляток: одного бичка на розведення, щоб гуляв з корівками, і чотири телички. «П'ять корівок, п'ять теляток, разом – десять. Трошки розвели собі поросяток і маємо своє сальце, м’ясце», – говорить Володимир.

фото: Суспільне

Як і його односельці, він не зберігає сіно в одному місці. Пояснює: щоб під час можливого обстрілу не згорів увесь заготовлений на зиму корм.

У Володимира є дружина і троє дітей, але, каже, вони живуть у безпечнішому місці – далі від кордону. Тому всі роботи на фермі чоловік виконує сам, у тому числі доїть корів. Розповідає: «Минулого року ми посіяли мало городів. Цьогоріч плануємо – більше, засіяти для худоби».

ФОП ІІІ групи Володимир відкрив у травні 2024 року, і тепер платить податок зі свого фермерського господарства: «5 % від доходу. Тримати господарство, розвиватись, вчасно сплачувати податок – і буде йти стаж для пенсії».

За час господарювання поголів’я ферми збільшується, каже Володимир, в тому числі одну корову купив за гроші від Червоного Хреста. Проте розбудовувати ферму чоловік не планує до закінчення війни.

«Прилетить – все згорить. Прийде час, закінчиться війна, все відбудуємо, буде все гарно, по-людськи, будем далі жити у своїй Україні», – підсумував фермер.

Нагадаємо, у селі Марс на Чернігівщині, що за 10 км від Росії, проживає шестеро людей у чотирьох хатах. І хоча жителі села називають себе марсіанами, про винахідника Ілона Маска і його заплановані місії на планету Марс жоден з селян не чув.

«А хто це такий, я такого не знаю. Якщо з продуктами – хай приїжджає і з грошима теж. Хай приїжджає, і слава Богу, хоч людей побільшає», – каже житель села Микола Фесюра. Так, після повномасштабного вторгнення фактичне населення Марсу збільшилось на одну людину.