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Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами
Чоловік, як і його односельці, не зберігає сіно в одному місці, пояснює: щоб під час можливого обстрілу не згорів увесь заготовлений на зиму корм
фото: Суспільне Чернігів

«Зараз, де ми проживаємо, тут зона бойових дій, але наважився відкрити собі ФОП. Якщо буде якийсь прорив, хлопці нас попередять»

Колишній військовослужбовець Володимир відкрив ФОП у Кам’янській Слободі на Чернігівщині, що за вісім кілометрів від кордону з Росією. Він тримає ферму і самотужки доглядає за коровами, вівцями, поросятами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Через обстріли з села виїхала більша частина населення, каже діловод старостату Сергій Анденко. За його словами, до Кам’янської Слободи не возять хліб і не приїздить «швидка». Володимир ж планує розвивати та розширяти тут свою ферму.

«Коли припиниться російська агресія, хочу поставити своїм коровам електропастух: овечки й корови будуть пастись разом» , – розповідає колишній військовослужбовець.

Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами фото 1
фото: Суспільне

З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну, воював на сході. Після року служби звільнився у запас, як багатодітний батько. Тепер він – фермер.

«Зараз, де ми проживаємо, тут зона бойових дій і все-таки наважився відкрити собі ФОП. Якщо буде якийсь прорив, хлопці нас попередять. Але ж, якщо буде все нормально триматися, хоча б, як є зараз, то можна буде жити», – каже фермер.

Чоловік розповідає: вирішили собі залишити п’ятеро теляток: одного бичка на розведення, щоб гуляв з корівками, і чотири телички. «П'ять корівок, п'ять теляток, разом – десять. Трошки розвели собі поросяток і маємо своє сальце, м’ясце», – говорить Володимир.

Відкрив ферму біля кордону з РФ. Ветеран розповів, як господарює під обстрілами фото 2
фото: Суспільне

Як і його односельці, він не зберігає сіно в одному місці. Пояснює: щоб під час можливого обстрілу не згорів увесь заготовлений на зиму корм.

У Володимира є дружина і троє дітей, але, каже, вони живуть у безпечнішому місці – далі від кордону. Тому всі роботи на фермі чоловік виконує сам, у тому числі доїть корів. Розповідає: «Минулого року ми посіяли мало городів. Цьогоріч плануємо – більше, засіяти для худоби».

ФОП ІІІ групи Володимир відкрив у травні 2024 року, і тепер платить податок зі свого фермерського господарства: «5 % від доходу. Тримати господарство, розвиватись, вчасно сплачувати податок – і буде йти стаж для пенсії».

За час господарювання поголів’я ферми збільшується, каже Володимир, в тому числі одну корову купив за гроші від Червоного Хреста. Проте розбудовувати ферму чоловік не планує до закінчення війни.

«Прилетить – все згорить. Прийде час, закінчиться війна, все відбудуємо, буде все гарно, по-людськи, будем далі жити у своїй Україні», – підсумував фермер.

Нагадаємо, у селі Марс на Чернігівщині, що за 10 км від Росії, проживає шестеро людей у чотирьох хатах. І хоча жителі села називають себе марсіанами, про винахідника Ілона Маска і його заплановані місії на планету Марс жоден з селян не чув. 

«А хто це такий, я такого не знаю. Якщо з продуктами – хай приїжджає і з грошима теж. Хай приїжджає, і слава Богу, хоч людей побільшає», – каже житель села Микола Фесюра. Так, після повномасштабного вторгнення фактичне населення Марсу збільшилось на одну людину.

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Теги: війна ветеран гроші чоловік дружина фермер населення батько

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