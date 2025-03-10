Принц Люксембурга помер у 22 роки від рідкісної хвороби

Принц Люксембурга Фредерік помер у віці 22 років, адже страждав на рідкісне генетичне захворювання

28 лютого Фредерік покликав рідних до себе в кімнату, щоб поговорити востаннє

22-річний принц Люксембурга Фредерік Фредерік Нассауський помер в Парижі, він страждав на рідкісне генетичне захворювання. Про це повідомив його батько Роберт Люксембурзький, двоюрідний брат герцога Анрі. Про це пише «Главком» з посиланням на The Sun.

69-річний принц Роберт і його дружина, принцеса Джулія Нассауська, детально розповіли, як їхній улюблений син, який народився з мітохондріальною хворобою Polg, помер в оточенні своєї люблячої родини.

«З важким серцем ми з дружиною хотіли б повідомити вас про смерть нашого сина, засновника та креативного директора фонду Polg Фредеріка», – сказано у заяві Роберта Люксембурзького.

За словами батька принца, 28 лютого Фредерік покликав рідних до себе до кімнати, щоб поговорити востаннє. «Фредерік знайшов у собі сили і мужність попрощатися з кожним з нас по черзі», – розповів Роберт.

Принц народився із цим захворюванням, проте діагноз йому поставили лише у 14 років. Після цього Фредерік заснував фонд POLG для підвищення обізнаності та сприяння дослідженням.

Принц мав рідкісне мітохондріальне захворювання, викликане мутаціями в гені Polg. Воно позбавляє клітини організму енергії, вражаючи мозок, нерви, м'язи та печінку. Це захворювання виявляють у 300 млн осіб у всьому світі, його важко діагностувати у новонароджених дітей.

За словами Роберта, в останні дні життя Фредеріка він практично втратив здатність говорити, але встиг поставити останнє запитання. «Останнє запитання Фредеріка до мене було: «Тату, ти пишаєшся мною?». Йому потрібно було підтвердження того, що він зробив усе, що міг, за своє коротке і прекрасне життя, і що тепер він нарешті може рухатися далі», – сказав принц Роберт. Стан Фредеріка погіршився останніми тижнями після того, як його госпіталізували з пневмонією. Принц також переніс важку інфекцію, через яку не міг рухатися.

Фредерік встиг попрощатися з усіма близькими родичами POLG Foundation

Принц Люксембурга народився в Екс-ан-Провансі, в дитинстві жив у Лондоні, Женеві та Монтре.

У грудні 2024 року великий герцог Люксембурга Анрі у своєму різдвяному зверненні оголосив про намір зректися престолу, він перейде його спадкоємцю Гійому. Дата зречення призначено на 3 жовтня 2025 року.