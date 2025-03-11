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«Ми – рідні люди». Актор Богданович вперше розказав про свою дружину-косметологиню

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Олексій Богданович розповів, що його ніколи не цікавило, хто і як з ким живе
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Суперпопулярний актор театру та кіно довгі роки уникав будь-якої інформації про особисте

Народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та актор театру і кіно Олексій Богданович вперше поділився подробицями про свою дружину. В інтерв’ю «Главкому» артист розповів, що його обраниця – косметологиня.

Олексій Богданович зазвичай не ділиться подробицями свого особистого життя на загал. Однак «Главкому» розповів:

«Даю відповідь: у мене все те саме, що й у кожної людини. Я нічим оригінальним не відрізняюся. І у мене така сама родина, як у всіх. Добре, скажу: дружина – косметолог. І дуже хороша людина. Ми так довго живемо разом, що моменти притирання, моменти непорозумінь – вже у минулому. Ми стали рідними людьми», – зазначив Народний артист України.

Актор зауважив, що ніколи не цікавився тим, як і з ким живуть інші люди, адже, на його думку, родинне життя у всіх схоже, тож немає сенсу втручатися в чуже. Натомість Богданович підкреслив, що цікавіше розуміти думки людини, її внутрішні мотиви та психологію.

«Мені не цікаво, хто з ким спить, а про дружину скажу одне: ми – рідні люди», – підсумував Богданович.

Нагадаємо, що 61-річний Олексій Богданович зізнався, що дружина радить йому омолоджувальні процедури, зокрема, зробити блефаропластику. Актор зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання він сприймає поки що без паніки.

Зокрема, Олексій Богданович зауважив, що відчуває себе людиною середнього віку на років 40. Своє дорослішання актор сприймає поки що без паніки: «Звичайно, хотілось би, звісно, продовжити цей, як я сказав, термін середнього віку, але природа бере своє. Хочеш ти, не хочеш, а розумієш, що від цього не втечеш. Здається, Любов Орлова казала, коли їй виповнилося 37, сказала: «Мені тепер буде 37, і ані днем більше». Але це – жінка, а у жінок інша психологія».

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Теги: Театр Франка театр актор сім'я дружина Олексій Богданович

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