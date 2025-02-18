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У жакеті із символічною брошкою. Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У бібліотеці Зеленська з'явилася у діловому темно-коричневому костюмі, який складався з жакета і широких штанів зі стрілками, і чорній сорочці з білим принтом
фото: president.gov.ua

Зеленська поповнила новими книжками українську поличку, яку відкрили у 2022 році

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Анкарі з першою леді Турецької Республіки Еміне Ердоган. Про це повідомляє Офіс президента.

Олена Зеленська подякувала Еміне Ердоган за підтримку України, зокрема за постійну участь у Саміті перших леді та джентльменів і сприяння в евакуації українських дітей із будинків-інтернатів. 

Крім того, перша леді відвідала Національну президентську бібліотеку Туреччини, яка є однією з найбільших у світі, і передала книги в межах свого проєкту «Українські книжкові полички». Загалом у межах цього проєкту доступні понад 50 тис. українських книжок у 200 країнах Європи, Азії, Африки, Америки.

У жакеті із символічною брошкою. Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини фото 1
фото: president.gov.ua

У бібліотеці Зеленська з'явилася у діловому темно-коричневому костюмі, який складався з жакета і широких штанів зі стрілками, і чорній сорочці з білим принтом. Образ перша леді доповнила чорним взуттям.

У неї була стримана зачіска і макіяж у ніжних відтінках. Із прикрас Зеленська використала сережки-кільця і одну з символічних брошок у вигляді мапи України. 

У жакеті із символічною брошкою. Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини фото 2
фото: president.gov.ua

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в очах Анкари територіальна цілісність і суверенітет України в майбутній період незаперечні, додавши, що Туреччина буде ідеальним місцем для будь-яких можливих мирних переговорів за участю Росії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Туреччини. У Анкарі Зеленські проведуть зустрічі з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом і першою леді Еміне Ердоган.

Зокрема, повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Туреччини з візиту до посольства України та зустрічі з представниками української та кримськотатарської громад. Виступаючи під час відкриття нового посольства України в Анкарі Володимир Зеленський сказав: «Як країна, ми хочемо миру, ми хочемо, щоб війна закінчилася. Але, звичайно, ми хочемо, щоб закінчення війни базувалося на певних гарантіях безпеки. Ми хочемо, щоб ці гарантії безпеки надала вся Європа, включаючи США, Європейський Союз і Туреччину».

До того ж глава України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською під час візиту до Туреччини вшанували пам’ять першого президента країни Мустафи Кемаля Ататюрка в Анкарі. Також там були присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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У жакеті із символічною брошкою. Зеленська зустрілася з першою леді Туреччини
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