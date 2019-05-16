Контракт подписан: Мадонна выступит в гранд-финале «Евровидения-2019»



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Меломаны, которые приобрели билеты на финал конкурса, вздохнули с облегчением

Последнюю неделю поклонники «Евровидения-2019» ждали новостей от организаторов конкурса и надеялись, что выступление Мадонна в гранд-финале все-таки состоится. И дождались!

Сегодня, 16 мая, израильское издание Walla со ссылкой на Европейский вещательный союз сообщило, что Мадонна подписала контракт и точно выступит в финале «Евровидения-2019», который состоится в Тель-Авиве 18 мая.

Кроме этого, сама певица на своей странице в соцсети показала, как готовится к выступлению на сцене международного песенного конкурса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 15 Май 2019 в 6:03 PDT

Как ранее сообщал Scotch, Мадонна представит на сцене «Евровидения-2019» новую композицию. Кроме этого, по данным Holywood Reporter, на конкурсе певицу сопровождает команда из 160 человек.