Копия Кардашьян: Откровенный образ Насти Каменских вызвал бурное обсуждение в сети



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absurdu.net Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских (NK) выступила в рамках конкурса красоты «Мисс Украина-2018»

Вчера в столице состоялся финал конкурса красоты «Мисс Украина-2018». Победительницей конкурса стала 23-летняя модель, математик и полиглот Вероника Дидусенко, которая выступала под номером 7. Ее выбрали среди 25 самых красивых девушек из всех регионов страны.

Но главным сюрпризом вечера стало выступление украинской певицы Насти Каменских. На сцену конкурса сексапильная артистка вышла в прозрачном боди под нижнее белье. Дополнением откровенного лука артистки стали высокие лакированные ботфорты персикового цвета.

Но поклонники Насти Каменских раскритиковали ее образ в пух и прах.

«Что-то мне и вправду кажется что Настя начинает превращается в Кардашьян... И скоро станет одной из многих...», «Настя, смени стилиста. Это ужас», «Одна из самых красивых девушек!! Наряд-просто треш. Извини, Настя!», «Задумка костюма хорошая, но в процессе стилиста занесло....перебор!», - пишут поклонники в сети.

Также фоллловеры отметили, что Настя Каменских стала копировать образы поп-дивы Бейонсе и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. При этом, по мнению поклонников, артистка потеряла свою индивидуальность.



