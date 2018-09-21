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    Шоу-биз

    Участник шоу «Зважені та щасливі» спел дуэтом с Юлией Саниной из группы The Hardkiss

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    Участник шоу &laquo;Зважені та щасливі&raquo; Александр и Юлия Санина - Участник шоу «Зважені та щасливі» спел дуэтом с Юлией Саниной из группы The Hardkiss
    Участник шоу «Зважені та щасливі» Александр и Юлия Санина

    Вчера состоялся четвертый выпуск шоу «Зважені та щасливі»

     На этой неделе участникам пришлось не просто тренироваться в зале, а изучать танцевальные па, чтобы победить в батле.

    Победным призом стала встреча с кумиром. Выиграла команда синих, и Саша честно заработал встречу с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. Кроме того, под гитару пара исполнила известную композицию группы «Журавли».

    По правилам сезона участники вылетают каждые три недели, поэтому в этом выпуске одна пара получила черные футболки и будет в дальнейшем бороться на битве лузеров.

    Традиционно первым на весы стал Василий Вирастюк. На четвертой неделе тренер сбросил 4 килограмма. Теперь его вес составляет 143 килограмма.

    Коричневая команда на этой неделе показала наихудший результат. Совместно на двоих Алина Радомская и Наталья Макаренко сбросили 2 килограмма. Такого результата оказалось недостаточно, чтобы уберечь себя от желтой линии и черных футболок. Так что через две недели девочкам нужно будет бороться за право остаться в проекте. 

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