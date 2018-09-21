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    Шоу-биз

    Олег Винник поделился своим опытом со студентами

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    Олег Винник - Олег Винник поделился своим опытом со студентами
    Олег Винник

    Главный украинский блондин провел первый мастер-класс

    Как ранее сообщал Scotch, Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств и провел первый мастер-класс для студентов.

    Послушать лекцию артиста посчастливилось первокурсникам – будущим менеджерам шоу-бизнеса, организаторам ивентов и пиарщикам. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Говорили о выборе жизненного и профессионального пути, успехе, командной работе. По просьбе учащихся лекция окончилась общим исполнением хитов музыканта «Нино» и «Як жити без тебе».

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    Олег Винник поделился своим опытом со студентами
    Олег Винник поделился своим опытом со студентами
    Олег Винник поделился своим опытом со студентами
    Олег Винник поделился своим опытом со студентами

    «Я очень доволен первым мастер-классом и новым опытом. Это было нелегко, но, на мой взгляд, необходимо и для студентов, и для меня. За образованием – будущее. Мы должны нести как можно больше полезной информации, не думая о собственных амбициях. Я счастлив, что мне доверили право поделиться своим опытом с молодыми людьми. Пусть учатся, я с удовольствием буду участвовать в этом процессе»,- отметил Винник.

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