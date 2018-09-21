Олег Винник поделился своим опытом со студентами



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Олег Винник

Главный украинский блондин провел первый мастер-класс

Как ранее сообщал Scotch, Олег Винник стал звездным преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств и провел первый мастер-класс для студентов.

Послушать лекцию артиста посчастливилось первокурсникам – будущим менеджерам шоу-бизнеса, организаторам ивентов и пиарщикам. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Говорили о выборе жизненного и профессионального пути, успехе, командной работе. По просьбе учащихся лекция окончилась общим исполнением хитов музыканта «Нино» и «Як жити без тебе».

«Я очень доволен первым мастер-классом и новым опытом. Это было нелегко, но, на мой взгляд, необходимо и для студентов, и для меня. За образованием – будущее. Мы должны нести как можно больше полезной информации, не думая о собственных амбициях. Я счастлив, что мне доверили право поделиться своим опытом с молодыми людьми. Пусть учатся, я с удовольствием буду участвовать в этом процессе»,- отметил Винник.