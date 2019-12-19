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    Шоу-биз

    Квартиру Филиппа Киркорова в Москве продадут с торгов за долги

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    <p>Вместе с квартирой в руки покупателя уйдет дорогая техника</p> <div></div> - Квартиру Филиппа Киркорова в Москве продадут с торгов за долги

    Вместе с квартирой в руки покупателя уйдет дорогая техника

    Вырученные деньги погасят проценты и штрафы певца перед иностранным банком

    Российский певец Филипп Киркоров лишился квартиры в Москве. Находящийся в стадии банкротства латвийский банк ABLV решил взыскать с певца его долги, штрафы и набежавшие проценты по кредитному договору. По мнению иностранных финансистов, звезда задолжала им 3 миллиона 316 тысяч евро, но после суда сумма уменьшилась до 779 тысяч.

    У артиста оказалось заложенное по ипотеке имущество стоимостью в 193 миллиона 257 тысяч рублей, а именно шикарная квартира в российской столице. Как передает новостное агентство «Москва», Таганский районный суд вынес решение погасить долг путем продажи этой жилплощади с публичных торгов. Вместе с квартирой в руки покупателя уйдет дорогая техника: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашина.

     

    российский певец деньги долги
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