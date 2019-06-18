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    Шоу-биз

    Леди Гага поцеловала женатого музыканта во время своего концерта в Вегасе

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    Леди Гага поцеловала женатого музыканта во время своего концерта в Вегасе

    Певица удивила поклонников во время концерта в Вегасе

    Леди Гага, которая недавно рассталась с женихом Кристианом Карино, поцеловала в губы музыканта-трубача из своего оркестра.

    Во время исполнения одной из песен она подошла к 38-летнему Брайану Ньюману и после слов «Дорогой, поцелуй меня» прикоснулась своими губами к его губам.

    Было заметно, что трубач смутился, однако старался не подавать виду. Позже выяснилось, что Брайан женат и эта выходка не очень понравилась его супруге. Однако Гага утверждает, что это всего лишь часть шоу, а их с Ньюманом связывает многолетняя дружба.

    Насколько известно, сейчас сердце певицы свободно. После выхода фильма «Звезда родилась» Гага, которой приписывали роман с партнером по картине Брэдли Купером, рассталась с женихом Кристианом Карино. На днях стало известно, что и Купер порвал отношения с матерью своей дочери Ириной Шейк.

    Джерело: Hello!

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