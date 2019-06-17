Участники проекта «Топ-модель по-украински» сыграли свадьбу



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Дима Топоринский и Яся Крутова

Выпускники второго сезона «Топ-модель по-украински» Яся и Дима стали мужем и женой на «Белых ночах»

И хотя проведенная на фестивале церемония не совсем настоящая, оказалось, что это репетиция перед вполне себе реальным торжеством.

Впрочем, и сегодня на свадьбе все выглядело очень реалистично: белое платье на Ясе, фата, трогательные признания влюбленных, друзья вокруг, первый поцелуй под крики «Горько!» и, конечно, сияющие глаза «молодых». Такую любовь, как у этих двоих, хочется пожелать каждому!

«Жених» Дима Топоринский успел поделиться своими впечатлениями от церемонии:

«Мы вместе уже год! На затею фейк-свадьбы согласились «по приколу»: хотим посмотреть, как это вообще, и что это такое! Очень странное чувство в глубине души, если честно. Хотя, вроде, и фейк, но все-таки фата... Это белое платье... Что-о-о?!»

Как выяснилось, фейковая свадьба не такая уж и фейковая: ее смело можно назвать репетицией к настоящей! Ребята уже давно задумываются, чтобы официально стать мужем и женой:

«Официально пожениться мы тоже собираемся! Вообще, хотели свадьбу уже этим летом, но не получилось. Много беготни всякой сейчас, и возможности для такой свадьбы, как я хочу, сейчас нет, - признался Дима Новому каналу. - Так что жду подходящего момента и го!»