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    Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за $15 (фото)

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    Герцогиня Кембриджская Кейт - Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за $15 (фото)
    Герцогиня Кембриджская Кейт

    Накануне герцогиня Кембриджская побывала на мероприятии в благотворительном фонде

    На днях Кейт Миддлтон побывала в благотворительном фонде, который работает с зависимыми. Герцогиня Кембриджская выбрала наряд красного цвета – юбка плиссе в пол и водолазка ей в тон.

    Она дополнила свой огненный образ туфлями телесного цвета Ralph Lauren за 675 долларов и крошечной сумочкой DeMellier Nano Montreal за 395 долларов в том же кремовом оттенке. Но внимание фанатов привлекли ее серьги.

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    Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за $15 (фото)
    Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за $15 (фото)

    Вместо бриллиантов или жемчуга Миддлтон выбрала витые серьги-обручи Asos, которые можно купить за 14,50 долларов. Они покрыты 14-каратным золотом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости мода и красота Кейт Миддлтон
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    Кейт Миддлтон вышла в свет в серьгах за $15 (фото)