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    Dzidzio выпустил тизер новой пикантной комедии

    Премьера нового фильма с этим артистом в главной роли запланирована на 25 октября
    Популярный украинский певец Dzidzio анонсировал выход новой комедии, в которой сыграет главную роль. На широкие экраны картина выйдет 25 октября, пишет «Главком». Фильм получил название «Dzidzio перший раз». Аннотация комедии гласит: Дзидзьо, в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один
    • ГЛАВКОМ
    • 26 Квiтня, 12:21
    • Розсилка
    &laquo;Dzidzio перший раз&raquo;
    «Dzidzio перший раз»

    Премьера нового фильма с этим артистом в главной роли запланирована на 25 октября

    Популярный украинский певец Dzidzio анонсировал выход новой комедии, в которой сыграет главную роль. На широкие экраны картина выйдет 25 октября, пишет «Главком».

    Фильм получил название «Dzidzio перший раз». Аннотация комедии гласит: Дзидзьо, в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить первый раз и о-о-очень осторожно.

    Напомним, в прошлом году вышла приключенческая картина «Dzidzio Контрабас», которая приобрела широкий успех среди зрителей и полностью окупилась в прокате. Также на прошлой неделе эта лента удостоилась премии «Золотая Дзыга» в категории «Выбор зрителя».

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