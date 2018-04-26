Dzidzio выпустил тизер новой пикантной комедии

Премьера нового фильма с этим артистом в главной роли запланирована на 25 октября

Популярный украинский певец Dzidzio анонсировал выход новой комедии, в которой сыграет главную роль. На широкие экраны картина выйдет 25 октября, пишет «Главком». Фильм получил название «Dzidzio перший раз». Аннотация комедии гласит: Дзидзьо, в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один

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«Dzidzio перший раз»

Премьера нового фильма с этим артистом в главной роли запланирована на 25 октября

Популярный украинский певец Dzidzio анонсировал выход новой комедии, в которой сыграет главную роль. На широкие экраны картина выйдет 25 октября, пишет «Главком».

Фильм получил название «Dzidzio перший раз». Аннотация комедии гласит: Дзидзьо, в душе – большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело Дзидзьо должен решить первый раз и о-о-очень осторожно.

Напомним, в прошлом году вышла приключенческая картина «Dzidzio Контрабас», которая приобрела широкий успех среди зрителей и полностью окупилась в прокате. Также на прошлой неделе эта лента удостоилась премии «Золотая Дзыга» в категории «Выбор зрителя».