Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж

Кончита Вурст призналась, что теперь не будет выходить на сцену в платьях

Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст, которая принесла ему всемирную известность. Об этом звезда сообщила в интервью изданию The Independent. Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях во время выступлений. По словам певца, после нескольких лет



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Кончита Вурст

Кончита Вурст призналась, что теперь не будет выходить на сцену в платьях

Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст, которая принесла ему всемирную известность.

Об этом звезда сообщила в интервью изданию The Independent.

Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях во время выступлений. По словам певца, после нескольких лет выступлений в образе Кончиты он наконец решился на смену имиджа.

«Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно», - подчеркнул исполнитель.

Стоит отметить, что Кончите Вурс удалось выиграть международный песенный конкурс «Евровидение-2014» не только благодаря своему таланту и великолепной композиции Rise Like a Phoenix, но и за счет необычного образа.

Эффектная бородатая исполнительница с проникновенным взглядом и глубоким декольте не смогла оставить равнодушными европейских поклонников конкурса.