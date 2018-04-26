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    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж

    Кончита Вурст призналась, что теперь не будет выходить на сцену в платьях
    Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст, которая принесла ему всемирную известность. Об этом звезда сообщила в интервью изданию The Independent. Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях во время выступлений. По словам певца, после нескольких лет
    • 26 Квiтня, 15:06
    • Розсилка
    Кончита Вурст
    Кончита Вурст

    Кончита Вурст призналась, что теперь не будет выходить на сцену в платьях

    Австрийский певец Том Нойвирт отказался от своего женского альтер-эго по имени Кончита Вурст, которая принесла ему всемирную известность.

    Об этом звезда сообщила в интервью изданию The Independent.

    Журналист поинтересовался у певца, почему зрители давно не видели его в женских платьях во время выступлений. По словам певца, после нескольких лет выступлений в образе Кончиты он наконец решился на смену имиджа.

    «Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется сейчас, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно», - подчеркнул исполнитель.

    Стоит отметить, что Кончите Вурс удалось выиграть международный песенный конкурс «Евровидение-2014» не только благодаря своему таланту и великолепной композиции Rise Like a Phoenix, но и за счет необычного образа.

    Эффектная бородатая исполнительница с проникновенным взглядом и глубоким декольте не смогла оставить равнодушными европейских поклонников конкурса.

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    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж
    Победительница «Евровидения-2014» кардинально изменила сценический имидж

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