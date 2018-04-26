Умер актер из сериала «Сваты»

Олег Треповский в прошлом году номинировался на главную кинопремию Украині

Вчера, 25 апреля скончался известный украинский актер Олег Треповский. Ему было 52 года. Причина кончины не называется, пишет «Главком». С 1992 года артист выступал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Первой его работой стала пьеса «Молодые годы короля Людовика», где он сыграл главного

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Олег Треповский

Олег Треповский в прошлом году номинировался на главную кинопремию Украині

Вчера, 25 апреля скончался известный украинский актер Олег Треповский. Ему было 52 года. Причина кончины не называется, пишет «Главком».

С 1992 года артист выступал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Первой его работой стала пьеса «Молодые годы короля Людовика», где он сыграл главного героя. Последней работой на театральной сцене стала «Циничная комедия» по мотивам пьесы Шекспира «Мера за меру» в 2012 году.

В 1995 году Треповский дебютировал в кино. Свою первую экранную роль он исполнил в фильме «Вальдшнепы». В 2011 году он получил звание Народного артиста Украины.

Он снялся в десятках фильмов и сериалов, таких как «День рождения Буржуя», «Слуга народа», «Сваты».

В 2017 году номинировался на кинопремию «Золотая Дзыга» за лучшую мужскую роль в комедии Павла Острикова «Голден лав».

Также он исполнил одну из ключевых ролей в предстоящей украинской ленте «Тайный дневник Симона Петлюры» Олеся Янчука.