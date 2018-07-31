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    Шоу-биз

    Линдси Лохан вернется на экраны с реалити-шоу о самой себе для MTV

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    Линдси Лохан - Линдси Лохан вернется на экраны с реалити-шоу о самой себе для MTV
    Линдси Лохан

    Как и ее бывшие подруги, Линдси Лохан в двухтысячных успела сняться в прожившем совсем недолго реалити-шоу Living Lohan – и вот теперь вновь вернется в ряды многочисленных звезд, снимавшихся в реалити-шоу о самих себе

    Транслировать реалити-проект Линдси будет канал MTV.

    Реалити-шоу прямо сейчас снимают в Греции, и демонстрировать оно будет процесс подготовки Линдси Лохан к открытию ее пляжного клуба Lohan Beach House – то, как актриса руководит, принимает решения и, по всей видимости, устраивает «разборки» сотрудникам.

    Когда именно мы увидим Линдси на малом экране, пока неясно – у ее нового реалити-проекта нет ни названия, ни даты премьеры на MTV. Известно лишь, что продюсерами выступают «ветераны» реалити-индустрии – продюсеры «Семейства Кардашьян» и «Проект Подиум».

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