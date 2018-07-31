Леди Гага продает свою шикарную квартиру в Нью-Йорке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леди Гага

Знаменитости, как правило, не боятся расставаться с любимыми домами и квартирами, предпочитая время от времени менять картинку за окном

Вот и Леди Гага приняла решение выставить на продажу свои апартаменты в центре Нью-Йорка, а у всех желающих, заглянувших на сайт риелторской компании, появилась возможность увидеть, как жила звезда.

Роскошный дюплекс Гаги расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка - на западе Манхэттена, в Вест-Виллидж. Два года квартира была резиденцией певицы, которая в тот момент записывала свой альбом Joanne, и теперь - выставлена на продажу. Стоимость вопроса - 20 миллионов долларов.

Квартира занимает целый этаж и имеет пять спален, зал, кухню, кабинет и много других полезных и функциональных пространств. Дизайн выполнен в стиле классический урбанизм. Много нейтральных тонов - белого, кремового и серого, большое количество ковров и приятного глазу текстиля. Большие окна позволяют созерцать кирпично-красные виды Нью-Йорка за окном, а уютные террасы располагают к приватным вечеринкам на открытом воздухе. Одним словом, не квартира - а мечта.

Джерело: Hello!