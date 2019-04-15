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    Шоу-биз

    Мадонна анонсировала загадочный проект

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    Мадонна - Мадонна анонсировала загадочный проект
    Мадонна
    stylenews.ru

    Певица Мадонна заинтриговала своих поклонников анонсом нового проекта под названием Madame X

    Информация о нем появилась в соцсетях исполнительницы – правда, что именно это будет, пока непонятно.

    В твиттере Мадонна опубликовала текст, где рассказывается, что Мадам Икс – это тайный агент, который путешествует по миру, меняя идентичность. Она "борется за свободу и приносит свет в мрачные места". Далее говорится, что Мадам Икс – и профессор, и заключенная, и студентка, и монашка, и даже проститутка.

    Возможно, Madame X – это новый трек Мадонны или альбом. Это также может быть ее публичное альтер эго.

    Напомним, ранее стало известно, что Мадонна выступит в финале «Евровидения – 2019»,который пройдет 18 мая в Тель-Авиве, Израиль, где представит новую песню. 

    Стоит подчеркнуть, что выступление Мадонны обойдется организаторам в 1 миллион долларов. Это стало возможно благодаря спонсорской помощи миллиардера Сильвана Адамса. Организаторы пояснили, что бизнесмен счел важным приглашение знаменитости такого масштаба в Тель-Авив.

    Джерело: Buro 24/7

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