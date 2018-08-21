Мадонна раскритиковала современную музыку: Все стало шаблонным



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Мадонна

Мадонна, на днях отметившая круглую дату, 60-летие, решила прокомментировать состояние современной музыки

Мадонна новыми песнями радует поклонников на протяжении уже нескольких десятилетий, с момента выхода ее самого первого сингла в 1982 году – и еще никогда за почти 4 десятка лет ее музыкальной карьеры, на взгляд певицы, состояние этой индустрии не было настолько печальным.

«Всё стало настолько шаблонным, каждую песню записывают 20 приглашенных артистов, и всё звучит абсолютно одинаково», считает Мадонна.

Сама певица сейчас, напомним, живет в Португалии, куда переехала вместе с детьми, и местная культура не устает ее поражать – по контрасту со Штатами: «Здесь повсюду можно услышать, как люди поют. В большинстве мест такого не встретишь – обычно люди говорят «звоните моему менеджеру, за выступление я беру вот столько». А в Лиссабоне, я уверена, люди и бесплатно бы выступали – они делают это из любви к музыке, и мне это кажется невероятно вдохновляющим».