Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мэрилин Мэнсон

Концерт эпатажного артиста пришлось отменить

49-летний артист Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления в Хьюстоне.

Певцу стало плохо во время исполнения хита Sweet Dreams - кавер-версию композиции группы Eurythmics. Музыкант буквально рухнул на сцену, когда почти допел песню.

После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел выполнить только пять песен, сообщает NME.

По информации зарубежных СМИ, у Мэрилина Мэнсона случился тепловой удар из-за сильной жары.

Джерело: ТСН