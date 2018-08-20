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    Шоу-биз

    Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления

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    Мэрилин Мэнсон&nbsp; - Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления
    Мэрилин Мэнсон 

    Концерт эпатажного артиста пришлось отменить

    49-летний артист Мэрилин Мэнсон потерял сознание прямо во время выступления в Хьюстоне.

    Певцу стало плохо во время исполнения хита Sweet Dreams - кавер-версию композиции группы Eurythmics. Музыкант буквально рухнул на сцену, когда почти допел песню.

    После этого Мэнсон попытался подняться и продолжить выступление, однако потом был вынужден уйти со сцены, хотя успел выполнить только пять песен, сообщает NME. 

    По информации зарубежных СМИ,  у Мэрилина Мэнсона случился тепловой удар из-за сильной жары.

    Джерело: ТСН

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